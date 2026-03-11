Irán reivindica su "derecho a la autodefensa" para atacar bases de EE.UU. en Oriente Medio

"Desgraciadamente, los agresores aprovecharon los territorios de naciones vecinas para bombardear infraestructuras, lugares públicos, hospitales y escuelas", lamentó Pezeshkian, tras los ataques de Washington e Israel que mataron al líder supremo, Alí Jameneí.

Pezeshkian expresó esa posición durante una llamada telefónica con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en la que los dos responsables repasaron las últimas evoluciones regionales y bilaterales, según la agencia iraní Mehr.

"Irán no pretende atacar países vecinos ni entrar en conflicto con ellos", enfatizó, pero advirtió que la inacción internacional ante esta "guerra impuesta" generará "caos e inestabilidad" en el orden y seguridad globales.

El mandatario iraní denunció que los ataques "criminales" de Washington y el "ente sionista" (en mención a Israel) contra Irán se produjeron mientras su país buscaba soluciones negociadas.

Las Fuerzas Armadas iraníes acusaron este miércoles a Estados Unidos e Israel de atacar un banco del país "tras fracasar en sus objetivos militares", lo que deja "manos libres" a Teherán para responder de forma "dolorosa" contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí y a países del Golfo como Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran bases estadounidenses.