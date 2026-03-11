Irlanda se sitúa como el quinto país con mayor inversión directa en EE.UU., según informe

Así lo refleja hoy esta agencia estatal en el plan de acción para el Día de San Patricio (17 de marzo), con el que el Gobierno de Dublín promueve la economía nacional en diferentes partes del mundo y cuyo evento clave es la tradicional visita del primer ministro, Micheál Martin, a su colega estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Irlanda fue "la mayor fuente individual de nuevos gastos de inversión" en EE.UU. solo en 2024 con 30.100 millones de dólares (25.900 millones de euros), mientras que los diez principales inversores irlandeses "emplean actualmente a más de 125.000 personas" en ese país, indicó el informe, que cita datos de la Oficina de Análisis Económico estadounidense.

Las celebraciones de San Patricio -patrón de Irlanda- en Washington llegan tras meses de incertidumbre por las políticas arancelarias y fiscales de Trump, lo que preocupa a Dublín por la dependencia de la economía nacional de la actividad de las muchas multinacionales estadounidenses radicadas en la isla.

En este contexto, Martin prevé abordar con Trump la naturaleza bidireccional de la relación transatlántica, que incluye este año una inversión de capital de más de 6.000 millones de dólares en EE.UU. por parte de las empresas irlandesas Smurfit Westrock, Kingspan y Glanbia, según avanzó Enterprise Ireland.

"La inversión irlandesa en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, lo que refleja una alianza que es más que una simple serie de cifras comerciales: es una relación bidireccional profundamente arraigada que aporta enormes beneficios tanto a la economía irlandesa como a la estadounidense", destacó el primer ministro en un comunicado.

Martin recordó que las compañías nacionales "no son meras exportadoras" sino "socios sólidos" que contribuyen a la revitalización de "regiones clave" de EE.UU. e impulsan "la próxima ola de innovación industrial y tecnológica".

El informe detalló inversiones de compañías como Smurfit Westrock (embalaje); las alimentarias Glanbia y Kerry Group; las constructoras Kingspan y CRH; y Applegreen (estaciones de servicio).

Enterprise Ireland confirmó hoy que el programa del Día de San Patricio incluye más de 70 eventos en 32 ciudades a nivel global, de los cuales 34 se celebrarán solo en EE.UU., a fin de "conectar a empresas irlandesas con clientes, socios e inversores internacionales".