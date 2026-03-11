Israel, a los residentes del Dahye: "Evacuen el área inmediatamente y protejan sus vidas"

"Tras los graves crímenes cometidos por el grupo terrorista Hizbulá, el Ejército actuará con gran fuerza contra sus instalaciones, armas y equipos de combate", señala en un vídeo compartido por el Ejército en X, donde pide no volver a la zona "hasta nuevo aviso".

La orden de desplazamiento forzoso se publicó en sus canales en árabe casi una hora después de que las fuerzas armadas anunciaran el inicio de los ataques contra el Dahye, en respuesta a un lanzamiento de decenas de cohetes hacia territorio israelí desde el Líbano.

Algunos medios israelíes recogen que la cifra de cohetes lanzados por el grupo chií ronda el centenar, algo respecto a lo que, consultado por EFE, el Ejército de Israel rechazó pronunciarse.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hizbulá en la zona del Dahye", recoge el comunicado publicado este miércoles por el Ejército israelí antes de llamar a la evacuación de los suburbios, bastión de la organización en la capital libanesa.

Hasta el momento, se han registrado al menos ocho bombardeos de gran potencia, uno de los cuales resonó con fuerza por buena parte de la capital, según pudo constatar EFE en Beirut.

Al menos 634 personas han muerto en el Líbano a causa de los bombardeos israelíes, concentrados mayoritariamente en el sur del país, el oriental valle de la Becá y el Dahye de Beirut, según las autoridades libanesas.

Los heridos superan los 1.500, mientras que hay más de 760.000 desplazados en el Líbano.

En Israel 12 personas han muerto por los ataques con misiles de Irán y no se han registrado por el momento víctimas mortales de los ataques con cohetes de Hizbulá.