Israel bombardea "a gran escala" el Dahye en Beirut tras el último ataque de Hizbulá

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de Hizbulá en la zona del Dahye de Beirut", recoge el comunicado publicado este miércoles por el Ejército israelí.

Hasta el momento, se han registrado un total de ocho bombardeos de gran potencia, al menos uno de los cuales resonó con fuerza por buena parte de la capital, según pudo constatar EFE en Beirut.

"Los esfuerzos de intercepción (de proyectiles) continúan", añade la nota. La nueva oleada de ataques israelíes contra el Dahye fue anunciada instantes después de que el norte de Israel sufriera un ataque con "decenas" de cohetes del grupo chií, según detalló a EFE un portavoz castrense.

Distintos medios israelíes se hicieron eco de un posible endurecimiento de los ataques de Hizbulá contra Israel durante la noche.

"Atacaremos y seguiremos atacando", dijo en una comparecencia pública el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin.

Esta mañana, Israel movilizó a la Brigada Golani, un conocido cuerpo de infantería, a la frontera con el sur del Líbano.

Al menos 634 personas han muerto en el Líbano a causa de los bombardeos israelíes, concentrados mayoritariamente en el sur del país, el oriental valle de la Becá y el Dahye de Beirut, según las autoridades libanesas.

En cuanto a las personas heridas la cifra supera los 1.500 mientras que los desplazados en el Líbano son ya más de 760.000.

En Israel 12 personas han muerto por los ataques con misiles de Irán y no se han registrado por el momento víctimas mortales de los ataques con cohetes de Hizbulá.