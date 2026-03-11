Israel dice que ataques a Irán continuarán "sin límite de tiempo" hasta lograr objetivos

"Seguiremos actuando para aplastar al régimen y sus objetivos estratégicos en Teherán y en todo Irán, día tras día, objetivo tras objetivo", dijo el ministro en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares remitido por su ministerio en un comunicado.

Además, reiteró el mensaje del Gobierno israelí de que debe ser el pueblo iraní el que "se levante, actúe y derroque a este régimen".

"En última instancia, depende de ellos", insistió

Katz afirmó que "los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde dijo que ordenan los ataques.

Añadió que "las cámaras frigoríficas de los hospitales iraníes están llenas de miles de efectivos de la Guardia Revolucionaria y el Basij", algo que, aseguró, se desconoce porque Irán controla la conexión a internet en el país.

En su discurso, Katz comparó a los líderes de la República Islámica con los de Hamás en la Franja de Gaza, afirmando que están "alineados" y que ambos se esconden en túneles.

Irán no ofrece un balance oficial del número de muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel desde el jueves 5, cuando afirmó que 1.230 personas habían fallecido, sin discernir entre civiles y militares.