Israel en ONU: "Líbano debe elegir si enfrentar a Hizbulá o dejar que lo hagamos nosotros"

"Siempre preferimos la diplomacia. Antes de esta operación estábamos manteniendo conversaciones con el Líbano que, estoy seguro, continuarán, pero ahora tienen que elegir entre enfrentarse a Hizbulá o dejar que lo hagamos nosotros. No hay otra opción", apuntó en una rueda de prensa frente a las puertas del Consejo de Seguridad.

Danon insistió en que el Gobierno libanés "debe movilizar su Ejército y hacer frente a la amenaza terrorista que representa Hizbulá, no solo para Israel, sino también para su propio pueblo.".

La campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este del Líbano y su capital, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos y 1.300 heridos, según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres.

Al ser preguntado por el uso de fósforo blanco en los ataques de Israel al Líbano, Danon afirmó "no estar familiarizado" con ello y aseguró que su país hace "todo lo posible por minimizar las víctimas civiles".

El israelí también cargó contra Irán y denunció que "aproximadamente la mitad" de los misiles balísticos lanzados por Teherán a Israel en las últimas semanas contenían ojivas de racimo "diseñadas para provocar destrucción en amplias zonas civiles".

Irán no ofrece un balance oficial del número de muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel desde el jueves 5, cuando afirmó que 1.230 personas habían fallecido, sin discernir entre civiles y militares.

En medio de la escalada bélica contra Irán y el Líbano, Israel también mantiene su presencia en más del 50 % de la Franja de Gaza y aún mata a su población en ataques casi diarios.

Hoy, el Ejército israelí mató a un palestino en la ciudad de Gaza e hirió a otros cinco, informó a EFE una fuente del hospital gazatí Al-Shifa, al tiempo que se alcanzaron los 650 muertos desde el inicio del alto el fuego, que Israel sigue violando.