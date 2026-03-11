Israel inicia una serie de bombardeos de forma simultánea contra Irán y Beirut

El texto, que de momento no aporta detalles, dice que los cazas israelíes están bombardeando infraestructura del régimen "en todo Irán", mientras que en Beirut los ataques van dirigidos contra la estructura del grupo chií proiraní Hizbulá.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este de Líbano y su capital, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos, según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres, sostuvo ayer el representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar.

Por su parte, Irán aseguró haber lanzado esta madrugada su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto, provocando intercepciones de misiles y de drones en Catar, Arabia Saudí y Kuwait.

Además, el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, así como centros militares en Jerusalén y Haifa; alegatos sobre los que no han hecho referencia las autoridades israelíes.

En Jerusalén, un mensaje alertando de la llegada de misiles alrededor de la una de la madrugada trasladó, una vez más, a parte de la población a los búnkeres y refugios durante el tiempo que duraron las intercepciones.

Desde la medianoche, las sirenas sonaron también en Tel Aviv y el centro de Israel al menos en cuatro ocasiones. Los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom no reportaron heridos o impactos.