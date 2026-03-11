Keiko Fujimori asegura que en Perú “habría consenso para respaldar a Bachelet" a la ONU

“Si es que se da, se concreta su postulación, obviamente conversaría con las fuerzas políticas de mi país, pero yo sí creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet”, dijo Fujimori, quien se encuentra en Valparaíso para asistir al cambio de mando del ultraderechista José Antonio Kast.

La hija del fallecido expresidente derechista Alberto Fujimori se presenta por cuarta ocasión a la Presidencia de Perú en las elecciones del próximo 12 de abril.

"Más allá de que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada, con gran experiencia, y creo que sería una gran representante de Latinoamérica”, aseguró Fujimori en una entrevista en el canal CNN Chile.

Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018), recibió el apoyo del saliente presidente chileno, Gabriel Boric, para formalizar su candidatura a la ONU y de países como México y Brasil.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, será a finales de año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, quien se desempeñó directora de ONU Mujeres (2010-2013) y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018-2022), desde la región se anunciaron dos candidaturas.

La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, han formalizado su inscripción al cargo.

Por el momento, se desconoce si el presidente electo chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, apoyará la candidatura de Bachelet, quien no asistió a la investidura este martes excusando motivos de agenda por compromisos en Nueva York.

En ese sentido, Fujimori comentó que está "segura de que el presidente Kast, con la sabiduría que él tiene, va a tomar la decisión correcta”.

La candidata peruana, no obstante, destacó que considera que “la postulación de Michele Bachelet, como mujer latinoamericana, por supuesto que nos da a todas las mujeres un empoderamiento especial”.