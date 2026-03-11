La AIE propone la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de historia: WSJ

El diario estadounidense, que no identifica sus fuentes, detalla que la liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a Ucrania.

La propuesta fue lanzada este martes en una reunión de emergencia de funcionarios de energía de los 32 países miembros de la AIE, añade la información.

Los países deben decidir sobre el plan este miércoles. La medida quedaría aprobada si ninguno de los miembros formula objeciones, aunque la oposición de un solo país podría retrasar su aplicación.

El objetivo consiste en compensar la fuerte interrupción del suministro derivada del cierre casi total del Estrecho de Ormuz, paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con los mercados internacionales.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita cada día por esa vía, donde la amenaza de ataques iraníes contra petroleros ha paralizado gran parte de los envíos.

En paralelo, los líderes del G7 tienen previsto reunirse este miércoles por videoconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra contra Irán en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto.