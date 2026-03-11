La Bolsa de Milán cae un 0,95 % lastrada por la guerra pese al buen desempeño de la banca

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,93 %, hasta los 47.277,36 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 513 millones de acciones por un valor de unos 3.912 millones de euros (unos 4.526 millones de dólares).

El parqué milanés cayó, en línea con el resto de mercados europeos, afectado por la crisis en Oriente Medio, que continúa intensificándose con bombardeos cruzados y un creciente impacto regional e internacional.

Además, el anuncio de los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar el efecto de la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz no logró disipar la cautela de los inversores.

El sector financiero lideró las ganancias, con la red de cobros Nexi a la cabeza con una subida del 2,58 %, seguido de Mediobanca (2,13 %), la energética Eni (1,99 %), el banco Monte dei Paschi di Siena (1,22 %) y la operadora de loterías Grupo Lottomatica (0,99 %).

Por el contrario, los laboratorios Diasorin lideraron las pérdidas, con una caída del 6,70 %, seguido del gigante de la defensa Leonardo (3,23 %), la firma de moda de lujo Moncler (2,82 %), la farmacéutica Recordati Ord (2,65 %) y la constructora naval Fincantieri (2,56 %).