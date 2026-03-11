La Bolsa española retrocede 0,53 % por la subida del petróleo e inflación estadounidense

Al cierre del mercado, el principal índice español, el IBEX 35, se ha situado en los 17.351,9 puntos tras perder 93,1 puntos, ese 0,53 %. En lo que va de año, el selectivo acumula una subida del 0,25 %.

Pese a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado que liberará 400 millones de barriles, la mayor intervención de reservas de la historia, el precio del crudo brent sube un 5,65 % hasta los 92,76 dólares. Por su parte, el gas natural TTF se intercambia a 49,28 euros el megavatio hora (MWh), un 8,32 % más que ayer.

En el mercado español, el sector energético ha liderado las ganancias con Repsol (4,58 %) y Solaria (2,84 %) a la cabeza, mientras que la farmacéutica Rovi (-3,85 %) y Telefónica (-2,79 %) han cerrado la parte baja de la tabla de cotizaciones.