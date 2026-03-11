La cifra de incendios se dispara un 91 % en El Salvador en 2026

"Del total de emergencias de incendios son 1.168 en el 2025 y 2.234 en el 2026. Estamos hablando arriba del 90 %", dijo Vásquez en una entrevista con la radio local YSKL, sobre unas quemas que se corresponden con maleza seca, forestales, estructurales, en basureros y de vehículos.

Explicó que los incendios de maleza seca pasaron de 814 a 1.611, "teniendo un incremento del 98 %, muy preocupante", mientras que los forestales de 18 en 2015 a 113 en la actualidad (un aumentos del 527 %) y los estructurales llegaron a 254 de 156 registrados en el año previo (62,8 %). Por su parte, los incendios en basureros pasaron de 98 a 152 (un 55 %) y en vehículos de 82 a 104 (27 %).

"Tiene que haber una responsabilidad de la población y la mejor manera de apagar un incendio es evitándolo", dijo Vásquez, quien señaló que por la ausencia de lluvias en esta época hay "mucha maleza seca" que se vuelve un combustible que necesita de muy poco para generar fuego.

Sostuvo que el "factor humano" es importante en situaciones con botellas abandonadas que hacen efecto de lupa o el lanzamiento de cigarros en la calle, y agregó que es una "situación grave" la del alza de los incendios.

"Este es un problema que hay que solventarlo entre todos: instituciones, ciudadanía y Bomberos", reflexionó.

El incendio más destructivo registrado en los últimos meses se dio en el Centro Histórico de San Salvador a inicios de febrero y que se cobró la vida de cinco personas y destruyó varios inmuebles en una zona de viviendas antiguas.