La derecha chilena liderará ambas Cámaras durante el primer año del ultraderechista Kast

Con estos resultados, la derecha chilena conducirá la discusión legislativa durante el primer año de Gobierno del ultracatólico Kast, gestión que exigirá negociaciones permanentes con la izquierda y la centroizquierda al no existir coaliciones mayoritarias que puedan imponer su mayoría en el Congreso.

Los parlamentarios, que inician hoy un nuevo ciclo legislativo, eligieron durante la mañana a la senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Nuñez para ocupar la testera del Senado, abogada de 43 años cercana a la figura del expresidente Sebastián Piñera con una sólida carrera en el Congreso.

Su candidatura no tuvo adversarios y se consolidó con 39 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, en un acuerdo amplio que incluyó a la derecha, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia.

Por su parte, los diputados eligieron al ultraconservador y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri como presidente de la Cámara Baja,

Alessandro se impuso con 78 votos frente a los 75 que obtuvo la diputada independiente Pamela Jiles, cuyo respaldo se vio frustrado tras la caída del pacto transversal que iba desde las fuerzas de izquierdas hasta el centro, con la Democracia Cristiana (DC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pocas horas después de la sesión de cambio en el Congreso, el mandatario saliente Gabriel Boric, entregó la banda presidencial a José Antonio Kast, abogado ultraliberal de 60 años que llegó al poder siendo el primer presidente en respaldar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).