La encrucijada europea en Oriente Medio: nuevo orden geopolítico o derecho internacional

Macron anuncia una misión defensiva de refuerzo de la seguridad en el estrecho de Ormuz y convoca al G7 por el impacto energético.

Las diferencias entre los líderes se pusieron especialmente de manifiesto tras las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien sugirió el pasado lunes que Europa ya no puede ser la "guardiana del viejo mundo" ni depender exclusivamente de un sistema de normas que considera desaparecido.

No obstante, este miércoles, Von der Leyen matizó su postura y afirmó que la UE nació como un "proyecto de paz" con un compromiso inquebrantable hacia la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras figuras como el presidente español, Pedro Sánchez, han sido tajantes al resumir su postura con un rotundo "No a la guerra" frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, otros líderes ven en la crisis una oportunidad de transformación estructural.

Sánchez ha rechazado explícitamente la violación unilateral del derecho internacional, argumentando que los problemas del mundo no pueden resolverse mediante bombardeos.

Esta visión es compartida por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ayer martes insistió en que "la libertad y los derechos humanos no se pueden conseguir con bombas", señalando al derecho internacional como su único defensor.

Costa instó a todas las partes a actuar con máxima moderación y regresar a la mesa de negociaciones, ofreciendo la mediación de la UE como el único camino viable para calmar la situación.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional" aunque matizó que "tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares".

Para Meloni, la desestabilización tiene un origen claro en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. En ese conflicto, Italia, aseveró, "no participa ni tiene intención de participar".

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por su parte, calificó el ataque contra Irán como una "ventana de oportunidad para el cambio" e hizo un llamamiento a la UE para que actúe como un "actor creíble" y brinde apoyo a los iraníes que luchan por su libertad.

Esta postura coincide con la de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, quien tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí habló de un "momento decisivo" que abre el camino hacia un Irán diferente, aunque de rumbo incierto.

No obstante, Kallas también ha advertido sobre las consecuencias económicas impredecibles de una guerra prolongada, especialmente en puntos críticos como el estrecho de Ormuz, y ha calificado los ataques de Irán a los países del golfo como "inexcusables".

También el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a Irán a cesar los ataques militares contra Israel y otros socios en la región, y pidió que se abstuviera de actividades que causen inestabilidad. Ese mismo día defendió la acción militar de Estados Unidos e Israel.

"No es momento de dar lecciones a los aliados”, dijo Merz y sostuvo que comparte la alegría de muchos iraníes ante el posible fin del régimen de los ayatolás.

Finalmente, Macron ha dejado claro que Francia “no se involucrará en esta guerra” contra Irán y que no está en combate, aunque ha reforzado su presencia militar en la región con carácter defensivo para proteger a sus nacionales y aliados y contribuir a la seguridad marítima.

El pasado lunes, anunció que está en marcha una misión internacional de carácter “defensivo” para “abrir progresivamente” el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo y gas mundial. EFE