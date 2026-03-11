La India condena el ataque a un buque tailandés en Ormuz que se dirigía a sus costas

"La India reitera que debe evitarse cualquier ataque contra la navegación comercial que ponga en peligro a tripulaciones civiles inocentes o que impida la libertad de navegación y el comercio", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno indio lamentó que el transporte marítimo comercial se haya convertido en blanco de ataques militares dentro del actual conflicto.

Asimismo, las autoridades advirtieron sobre el aumento en la "intensidad y letalidad" de estas agresiones, recordando que ya se han perdido vidas, incluidas las de ciudadanos indios, en ataques similares ocurridos durante fases anteriores de la crisis.

La autoría de la agresión contra el buque fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria de Irán.

La Armada Real de Tailandia confirmó el ataque en el estrecho de Ormuz contra el granelero Mayuree Naree, propiedad de la naviera Precious Shipping, el cual quedó envuelto en llamas a unas 11 millas náuticas al norte de Omán.

Según medios tailandeses, de los 23 tripulantes que se encontraban a bordo, 20 han sido rescatados por la Marina Real de Omán, mientras continúan las labores para localizar a los tres restantes.

Aparte del buque tailandés, se informó este miércoles de otras tres ofensivas en el mismo estrecho de Ormuz que afectaron a barcos de procedencia griega, japonesa e israelí.