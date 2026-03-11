La inflación en la OCDE se redujo en enero al 3,3 % gracias a la caída de la energía

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este miércoles las cifras de la inflación en enero de sus países miembros, destacó que ese mes la inflación de la energía se redujo en 2,1 puntos respecto a la de diciembre.

Era la primera vez que la inflación interanual de la energía era negativa desde mayo de 2025, destacó. Las cifras conjuntas de la inflación en la OCDE en marzo, el primer mes en el que se podrán ver los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio, no se harán públicas hasta dentro de dos meses.

En el primer mes del año, la inflación global se redujo en 22 de los 35 países de la organización para los que había datos disponibles.

Entre ellos, en España, donde la caída en respecto a diciembre fue de seis décimas, al 2,3 % y eso también gracias al descenso interanual de la energía (-2,5 % frente al +3,4 % en diciembre).

También en Chile, con un descenso de seis décimas al 2,8 %, y Costa Rica siguió siendo el único país de la OCDE con una inflación negativa (-2,5 %, tras el -1,2 % en diciembre).

La inflación subió en los otros dos países latinoamericanos, en México (una décima al 3,8 %) y en Colombia (tres décimas al 5,4 %).