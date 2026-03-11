La inflación interanual en EE.UU. se mantuvo en un 2,4 % en febrero

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable, en un 2,5 %, en coincidencia con las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de los aranceles del presidente Donald Trump, justo antes del alza de los precios del petróleo en medio de la guerra contra Irán.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,3 % en el segundo mes del 2026, después del incremento del 0,2 % de enero.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2 %, una décima menos que el mes anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda subió un 0,2 % en febrero, el mismo registro de enero, y se mantuvo como el principal motor de la subida mensual de la inflación en Estados Unidos.

El precio de alimentos aumentó un 0,4 % durante febrero, mientras que el de alimentos fuera del hogar subió un 0,3 %.

El índice de energía también aumentó en febrero, con un alza del 0,6 %, después de caer un 1,5 % en enero. El crecimiento del 11,1 % en los precios del combustible para calefacción fue el principal impulsor de esta subida durante un mes muy frío en gran parte del país.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 0,5 %, mientras que el de alimentos creció un 3,1 %.

La atención médica, la ropa, el mobiliario del hogar, las tarifas aéreas y la educación estuvieron entre los índices que aumentaron en febrero.

Entre los que disminuyeron se incluyen las comunicaciones, los autos y camionetas usados, los seguros de vehículos motorizados y el cuidado personal.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para el 17 y 18 de marzo próximos.