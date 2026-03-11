La ONU alerta de que la escalada entre Hizbulá e Israel arrastra al Líbano al conflicto

Durante una sesión sobre la situación en Oriente Medio, DiCarlo señaló que el ataque lanzado por Hizbulá el pasado 2 de marzo contra territorio israelí, con el disparo de proyectiles desde Líbano hacia Israel y los Altos del Golán, "constituye una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", que puso fin a la guerra entre Israel y el grupo chií en 2006.

Agregó que Israel respondió con "amplios bombardeos en los suburbios del sur de Beirut", así como en el sur del país y en las regiones de Bekaa y Baalbek.

Según datos del Gobierno libanés citados por DiCarlo ante el Consejo, estos ataques han causado hasta ahora más de 570 muertos y más de 1.400 heridos.

La alta funcionaria alertó de que la violencia a lo largo de la llamada Línea Azul, la frontera supervisada por la ONU entre Israel y Líbano, "ha borrado gran parte de los avances logrados en los últimos meses" para consolidar el cese de hostilidades alcanzado en noviembre de 2024.

No obstante, subrayó que el Gobierno libanés ha adoptado recientemente medidas "históricas y valientes para cumplir sus obligaciones internacionales" como encargar a su Ejército que elabore un plan para establecer el control del Estado sobre armas.

En ese sentido, recordó que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado los ataques de Hizbulá y reiterado que cualquier actividad militar fuera de las instituciones estatales es "inaceptable".

En la misma sesión, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió de que la situación humanitaria en Líbano se está deteriorando "con una rapidez alarmante" a medida que se intensifica el conflicto.

Según Fletcher, más de 750.000 personas se encuentran actualmente desplazadas dentro del país, mientras que casi 84.000 sirios y más de 8.000 libaneses han cruzado hacia Siria desde comienzos de marzo, cuando comenzaron los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

El responsable humanitario del organismo informó de que más de 120.000 personas, incluidos miles de niños, se encuentran en unos 580 centros colectivos, muchos de ellos superpoblados y con graves carencias de agua, saneamiento y suministros básicos.

Además, las hostilidades han obligado al cierre de 49 centros de atención primaria y cinco hospitales en el sur del país y en los suburbios meridionales de Beirut, mientras que ataques contra instalaciones sanitarias han causado víctimas entre personal médico y pacientes.

Fletcher advirtió de que "el acceso humanitario se está volviendo cada vez más difícil" debido a los combates, los daños en carreteras y la presencia de explosivos sin detonar.

Ambos responsables pidieron una desescalada inmediata, con llamamientos a Hizbulá para detener sus ataques y a Israel para poner fin a su campaña militar y retirar sus fuerzas del territorio libanés.