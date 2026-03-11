La ONU pide investigar el ataque en RDC en el que murió una funcionaria francesa de UNICEF

El representante especial adjunto del secretario general de la ONU en la RDC, Bruno Lemarquis, exigió en un comunicado "plena claridad" sobre las circunstancias de este incidente a través de una investigación "rápida, independiente y creíble, para así identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Aunque el M23 atribuyó el ataque al Ejército congoleño, Kinsasa aún no se ha pronunciado al respecto.

Lemarquis, también jefe interino de la Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (MONUSCO), condenó "enérgicamente" esta escalada de violencia, que calificó de "profundamente preocupante", y mostró sus condolencias a las familias de las víctimas.

Asimismo, recordó que este tipo de ataques podrían constituir crímenes de guerra e instó a los involucrados en el conflicto a respetar sus obligaciones con base en el derecho internacional humanitario y a cesar las hostilidades.

El ataque ocurrió esta madrugada en el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el M23, apoyado por Ruanda y que denunció el incidente, que también afectó a trabajadores humanitarios y personal de ECHO, el servicio de ayuda humanitaria y protección civil de la Unión Europea.

El portavoz de la Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23, coalición liderada por el grupo rebelde), Lawrence Kanyuka, aseguró en su cuenta de la red social X que entre los fallecidos se encuentra la ciudadana francesa y trabajadora de UNICEF Carine Buisset.

Ni la ONU ni el presidente de Francia, Emmanuel Macron (quien condenó el ataque), ni una fuente cercana a UNICEF consultada por EFE precisaron su identidad.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz para acabar con el conflicto en el este de la RDC, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).