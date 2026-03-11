La ONU rechaza resolución rusa que pide a "todas las partes" detener ataques en O. Medio

El texto contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano, el voto en contra de Estados Unidos (que ejerció su derecho de veto) y Letonia, y 9 abstenciones, entre ellas las de Francia, Reino Unido y Colombia.

La resolución, que no señala a ningún país como agresor, insta a "todas las partes a que cesen inmediatamente sus actividades militares y se abstengan de una mayor escalada en Oriente Medio y más allá".

En este sentido, lamenta "la trágica pérdida de vidas humanas a lo largo de las hostilidades" en curso en la región y condena "enérgicamente" los ataques "contra civiles e infraestructuras civiles", para los que pide protección en virtud del derecho internacional.

Además, subraya "la importancia de garantizar la seguridad de todos los Estados de la región".

"Alentamos encarecidamente a todas las partes interesadas a que reanuden las negociaciones sin más demora y hagan pleno uso de los medios políticos y diplomáticos", recoge la iniciativa.

El texto presentado por Rusia fue votado en una sesión del Consejo de Seguridad en la que previamente se aprobó uno, introducido por Baréin, en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que ignora los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto.

Esa resolución recibió el apoyo de 13 de los 15 países del órgano y la abstención de China y Rusia. Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, la habían respaldado.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, instó a los miembros del Consejo a que aprobaran su documento, que definió como "imparcial y destinado a calmar urgentemente la situación".

"El borrador que ha preparado mi país deja fuera de la ecuación las diferencias entre los miembros del Consejo sobre las razones de la actual tensión sin precedentes en Oriente Medio. Es sencillo, directo e inequívoco", declaró.

El diplomático ruso explicó que el texto no menciona a ninguna de las partes "intencionadamente" para que no imposibilitara "el consenso", aunque, aun así no lo consiguió.

EE.UU. e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero que todavía se extiende y que ya se ha cobrado la vida de miles de civiles, entre ellos 168 niñas en un colegio del país, además de la de su entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

La Media Luna Roja y el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmaron que al menos 1.332 civiles han muerto en ataques en 636 lugares del país desde el inicio de los bombardeos.

Teherán, por su parte, respondió con ataques contra Israel, Jordania y los países árabes del Golfo Pérsico, en los que Washington tiene bases militares, que han provocado más de una docena de muertes y de un centenar de heridos.