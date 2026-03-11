La OPEP mantiene su previsión de demanda y consumo de crudo y de crecimiento económico

El reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) incluye los datos de producción petrolera sólo hasta el pasado mes, y muestra que tanto Irán como otros países productores de la región bombearon entonces más que en enero.

Así, Irán extrajo en febrero casi 3,2 millones de barriles diarios (mbd), según datos de fuentes independientes, lo que supone un 1 % más.

El informe sí recuerda que en la última semana de febrero, incluso antes de los ataques, el precio del crudo subió ante "los desarrollos en Oriente Medio".

Sin mencionar conflictos concretos, la OPEP habla del encarecimiento de los tipos medios o amargos de crudo por posibles interrupciones en el suministro vinculado a "acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio y Europa del Este".

La OPEP estima que se espera que continúe en 2026 elimpulso del crecimiento económico, que estima en un 3,1 %, y siga en 2027 con un 3,2 %, los mismos datos que en sus cálculos del mes pasado.

Los analistas del cartel petroleo señalan que aunque "los acontecimientos geopolíticos actuales requieren un seguimiento cercano", se espera que el "sólido" crecimiento en EE. UU., China o la India, y el "constante" de Europa, Japón, Brasil o Rusia, apoyen una dinámica al alza que se acelerará incluso en 2027.

Así, la OPEP mantiene sin cambios su previsión de consumo de petróleo de 106,5 mbd en 2026 y de 107,8 para el año que viene.

El grupo petroleo estima que el crecimiento del 1,3 % de la demanda respecto a 2025 esté impulsado por los combustibles para el transporte y por una sólida actividad industrial, agrícola y de la construcción en los países no pertenecientes a la OCDE, el grupo de naciones más industrializadas.

China e India siguen siendo los países que más tiran de la demanda, sumando más del 20 % del total mundial.

Igualmente, la OPEP mantiene sus previsiones de oferta petrolera, tanto la de sus competidores, como la de la alianza que mantiene con otras 10 naciones petroleras, entre ellas Rusia y México.