La UE insta al G7 a mantener los flujos de energía y defiende poner límites a los precios

"La prioridad inmediata es mantener los flujos de energía, especialmente la navegación por el estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial", indicaron en un mensaje conjunto en redes sociales los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, tras participar en una llamada con los países más industrializados.

Costa y Von der Leyen mostraron su agradecimiento al presidente francés, Emmanuel Macron, por organizar la videoconferencia a fin de debatir con los socios del G7 una respuesta coordinada a la preocupante situación en Irán y Oriente Medio.

Insistieron, además, en que "la aplicación del límite máximo al precio del petróleo contribuirá a estabilizar los mercados y a limitar los ingresos de Rusia".

"No es el momento de relajar las sanciones a Rusia”, enfatizaron.

Los presidentes comunitarios dejaron claro que deben centrarse en "minimizar el impacto en la seguridad y el mercado energético mundial".

Igualmente, señalaron que han acogido con satisfacción la decisión tomada hoy por unanimidad por los 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aliviar las tensiones en el suministro energético mundial por la interrupción del tráfico marítimo por Ormuz.

"Hemos acordado colaborar estrechamente con los socios de la región para evitar que el conflicto se extienda y restablecer la estabilidad", concluyeron.

Macron, al frente de la presidencia rotatoria del G7, instó en la llamada a que otras naciones se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados.

En concreto, abogó por "colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".