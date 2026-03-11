La UE pacta sanciones contra otras 19 personas y entidades iraníes por represión interna

“La UE sigue exigiendo responsabilidades a Irán”, indicó la política estonia a través de un mensaje compartido en redes sociales.

Kallas apuntó que las sanciones, acordadas por los embajadores permanentes de los 27 Estados miembros, envían “un mensaje a Teherán de que el futuro de Irán no puede construirse sobre la represión”.

“Mientras continúa la guerra en Irán, la UE protegerá sus intereses y perseguirá a los responsables de la represión interna”, destacó Kallas.

El portavoz de Kallas, Anouar El Anouni, enfatizó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que la UE “sigue considerando a Irán responsable” y dejó claro que “seguirá protegiendo sus intereses”.

"Y perseguiremos a los responsables de la represión interna en Irán”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, la UE había incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas y había sancionado a otras 15 personas y seis entidades de Irán, entre ellas, al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas.

Igualmente a finales de enero, impuso medidas restrictivas a cuatro personas y seis entidades en virtud del régimen de sanciones específico de la UE por el apoyo de Teherán a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados.