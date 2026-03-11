La UE ve positivo que Moldavia deje foro postsoviético Comunidad de Estados Independientes

"Tomamos nota de que, tras la guerra de agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Moldavia ha comenzado a retirarse de esta estructura y también ha dejado de participar de facto en ella", indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Agregó que Moldavia ha tomado esta decisión "con el fin de alinearse con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, lo que obviamente es un paso muy positivo y demuestra que el pueblo moldavo ha tomado la decisión correcta porque no se puede apostar por Rusia", país que aseguró que volvió a intentar influir en las últimas elecciones moldavas.

Hipper afirmó que Moldavia ha dejado claro que la CEI "no es la organización en la que quiere estar" y subrayó que la UE "seguirá apoyándola, también en todos sus esfuerzos hacia la vía europea".

El Gobierno de Moldavia denunció hoy el acuerdo fundacional de la CEI, el paso previo a la salida de dicha organización creada tras la caída de la URSS.

"El Gobierno aprobó el proyecto de ley sobre la denuncia del acuerdo sobre la creación de la Comunidad de Estados Independientes, redactado en Minsk el 8 de diciembre de 1991, el Protocolo del Acuerdo sobre la Creación de la Comunidad de Estados Independientes, redactado en Almaty el 21 de diciembre de 1991, y el proyecto de ley sobre la denuncia del Estatuto de la Comunidad de Estados Independientes, adoptado en Minsk el 22 de enero de 1993", señala la disposición gubernamental citada por la agencia moldava Unimedia.

La decisión de iniciar estos trámites fue anunciada el pasado 20 de enero por el vice primer ministro y jefe de la diplomacia de la antigua república soviética, Mihai Popșoi.

Tras la denuncia de los tratados que legalizará la suspensión de facto de la participación de Moldavia en la CEI, el Parlamento deberá ratificar esta decisión.

Chisinau, que apoyó a Ucrania desde el principio de la campaña militar rusa, ha acusado al Kremlin de intentar desestabilizar la situación en el país, lo que incluye la financiación de partidos opositores.