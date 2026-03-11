Las bolsas europeas adelantan una apertura con cautela mientras el crudo oscila levemente

Después de cerrar la víspera con un desplome superior al 11 %, animado por las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo que la guerra en Irán estaba prácticamente "terminada", el brent, el crudo de referencia de Europa, baja a esta hora un leve 0,10 %, hasta los 87,71 dólares.

Y ello, tras conocerse que la IAE propone liberar reservas de petróleo para reducir los precios. Según publica este miércoles The Wall Street Journal, dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

En este contexto, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan este miércoles el 0,30 %; y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,53 %.

Por su parte, los de la Bolsa de París ganan el 0,33 %; y los de Londres, el 0,01 %.

La mayoría de las grandes bolsas europeas cerró la víspera con subidas del 2 % tras el abaratamiento de los precios del petróleo y del gas del entorno del 10 %.

Wall Street acabó ayer con tendencia mixta, y los futuros sobre sus principales indicadores adelantan a esta hora una apertura en verde, aunque con ganancias que no superan el 0,20 %.

Antes de la apertura de Europa, en Asia, la sesión es positiva casi de forma generalizada, ya que el Nikkei de Tokio avanza el 1,36 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,25 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong baja el 0,07 %.

El euro, por su parte, avanza y se cambia a 1,163 dólares, mientras que el oro sube el 0,15 %, hasta los 5.196 dólares.

El bitcóin baja el 0,18 %, hasta los 69.836,88 dólares.