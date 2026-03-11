Las bolsas europeas caen levemente, Wall Street cierra mixto y el petróleo sigue al alza

El barril del WTI avanzó hasta los 87,25 dólares, y el Brent hasta cerca de 92 dólares, pese al anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

En bolsa, Fráncfort lideró las pérdidas con un descenso del 1,37 %, mientras que Milán cedió el 0,95 %; el índice Euro Stoxx 50 (recoge la marcha de medio centenar de las compañías con mayor capitalización de la zona euro) bajó el 0,73 %; Londres el 0,56 %; Madrid el 0,53 % y París el 0,19 %.

Mientras, Wall Street cerró mixto, con una bajada del 0,61 % de su índice Dow Jones y un leve retroceso del 0,08 % del selectivo S&P 500. Por contra, avanzó el tecnológico Nasdaq, con una subida del 0,08 %.

Para el analista de XTB, Manuel Pinto, la medida de la AIE podría tener un impacto limitado si sigue creciendo la tensión en la región, a la que se ha sumado la advertencia de Irán de que instalaciones vinculadas a grandes compañías tecnológicas estadounidenses podrían convertirse en objetivos potenciales.

Además, ha comentado que la situación del mercado energético también ha estado marcada por noticias de fuentes de la Administración israelí y estadounidense de que los ataques a Irán se prologarán dos semanas más, así como por la colocación de 10 minas navales en la zona de Ormuz y por el ataque a tres buques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pinto señaló también que los 44,5 millones diarios que se pondrían en circulación sólo cubrirían un tercio del crudo que transita por Ormuz, por lo que no servirán para mantener el precio del petróleo controlado.

Por su parte, analistas citados por la cadena estadounidense CNBC opinaron hoy que el "factor crítico" que influye en los precios del crudo "sigue siendo la duración de la guerra".

Entretanto, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, subía un 5,48 % y se cambiaba a 49,98 euros por megavatio hora (MWh).

Por otro lado, hoy se dio a conocer que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en febrero en un 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y a tono con las expectativas del mercado.

La inflación subyacente también se mantuvo estable, en un 2,5 %, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En Alemania tampoco variaron los precios ese mes, que quedaron en el 2 %. Sin embargo, siguen los temores sobre cómo afectarán los precios de la energía a la inflación y al crecimiento económico, lo que se ha reflejado este miércoles en el repunte del rendimiento de la deuda, que en el caso del bono alemán a diez años subía casi diez puntos básicos y se situaba en el 2,929 %.

En el caso de la estadounidense, el bono del Tesoro a diez años avanzaba hasta cerca del 4,16 %.

Del resto de mercados, en Asia solo descendió Hong Kong, el 0,14 %. Tokio ganó el 1,43 %, Seúl el 1,4 % y Shanghái, el 0,25 %.

La onza de oro troy se negociaba esta tarde en Estados Unidos alrededor de 5.182,85 dólares, con una ligera caída, mientras que la plata cotizaba cerca de 88,00 dólares la onza.

El bitcóin se intercambiaba alrededor de 69.700 dólares y el tipo de cambio del euro frente al dólar se situaba en torno a 1,1570 dólares por euro.