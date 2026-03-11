Las ganancias de la red brasileña de gimnasios SmartFit aumentaron un 28 % en 2025

El resultado refleja principalmente "el apalancamiento operativo del negocio, impulsado por la rentabilidad consistente de las unidades maduras y la sólida aceleración de las unidades abiertas en los últimos años", informó la empresa en el comunicado enviado al mercado.

La empresa, con presencia en 15 países de Latinoamérica y que es líder del sector en Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, informó que el año pasado comenzó a operar en Marruecos y concentró inversiones en su expansión en Argentina.

"El año de 2025 representó otro capítulo emblemático en nuestra historia. Superamos la marca de 2.000 gimnasios, con un nuevo récord de aperturas en el período; iniciamos nuestra expansión en otro continente con la entrada en Marruecos y aceleramos el crecimiento en mercados estratégicos", como el argentino, informó SmartFit.

La empresa brasileña aumentó en un 26 % sus inversiones en la expansión y mantenimiento de su red, hasta 2.332 millones de reales (unos 448,5 millones de dólares) en 2025.

Ese esfuerzo le permitió terminar el año pasado con 2.048 gimnasios, un número un 20 % superior al de 2024 (341 nuevas unidades), y con 5,2 millones de clientes, con un crecimiento del 8 %, lo que la consolidó como líder en América Latina tanto en unidades como en clientes.

De sus 2.048 gimnasios, 984 están localizados en Brasil, 465 en México y los restantes 635 distribuidos entre Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Paraguay, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Según su balance, los ingresos de la compañía aumentaron un 30 % el año pasado, hasta 7.242 millones de reales (unos 1.392,9 millones de dólares) y el Ebitda (resultado bruto de explotación) creció igualmente un 30 %, hasta 2.292 millones de reales (unos 440,8 millones de dólares).

La fuerte inversión en expansión elevó la deuda bruta de la empresa en un 26,2 %, hasta 7.504 millones de reales (unos 1.443,3 millones de dólares) a finales de 2025, pero el 87 % de la misma es de largo plazo.