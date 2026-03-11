Líbano dice que busca negociaciones con Israel pero exige el cese de las agresiones

Arafa denunció en su intervención la "grave situación humanitaria" en el país ante la escalada de violencia entre Israel e Irán a través de Hizbulá.

"Estamos atrapados en una guerra que no hemos elegido. Los ataques israelíes continúan despreciando las leyes de la guerra en un momento que Hizbulá ha sido declarado ilegal por nuestras autoridades nacionales", dijo.

Según Arafa, los ataques israelíes han causado "desolación, desplazamientos de un millón de personas y víctimas inocentes que aumentan cada día".

Por ello, instó a la comunidad internacional a que exija a Israel que "cese sus violaciones y detenga sus amenazas".

El diplomático recordó que, el pasado 2 de marzo, el Gobierno libanés prohibió todas las actividades de Hizbulá y ordenó la entrega de sus armas, mientras que el día 5 se dispuso la deportación de fuerzas iraníes y la exigencia de autorizaciones previas a ciudadanos iraníes que ingresen al país.

Arafa enfatizó que el Líbano avanzará en la implementación de estas decisiones y "no dará marcha atrás", aunque su prioridad sigue siendo "poner fin a esta guerra y garantizar la paz y la seguridad en nuestro territorio".

El diplomático agregó: "Líbano no aceptará que sea un escenario para ajustar cuentas. Queremos sacar a nuestro país de esta crisis de la manera más resiliente".

Además, destacó que las Fuerzas Armadas libanesas buscan confiscar armas de Hizbulá y reforzar la autoridad del Estado sobre todo el territorio.

Finalmente, condenó los ataques iraníes a países del Golfo y otras naciones, calificándolos de "vergonzosos".

La campaña israelí de bombardeos contra el sur y el este de Líbano y su capital, principalmente, ha causado ya 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 760.000 desplazados registrados con las autoridades, según las cifras oficiales más recientes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres.