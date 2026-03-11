Mundo
11 de marzo de 2026 - 15:30

Llegan a Venezuela 270 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

Caracas, 11 mar (EFE).- Un total de 270 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo de repatriación desde la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, informó este miércoles el Ministerio de Interior y Justicia.

Por EFE

En una publicación en Telegram, la cartera de Estado indicó que el avión de la aerolínea Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Asimismo, detalló que del total de retornados 224 son hombres, 38 mujeres y 8 menores de edad.

Se trata del vuelo 121 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los pasajeros recibieron la "atención necesaria para agilizar sus trámites de ingreso y asegurar un reencuentro tranquilo con sus familiares y su entorno", señaló el Ministerio de Interior.

El pasado lunes, el Ministerio de Interior y Justicia informó de que 134 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.