Los alimentos suben un 40 % en España en cinco años, el doble que la inflación general

Esto "evidencia la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos años", dice la institución académica en un comunicado publicado este miércoles.

El estudio analiza la evolución de la inflación de los alimentos para concluir que se ha vuelto "estructural" durante el último decenio, pues se sitúa al margen del índice general de precios de consumo, y examina su impacto a lo largo de toda la cadena de valor, desde el sector productivo primario hasta el comprador final.

De media, un producto multiplica su precio "por casi cuatro veces desde el campo hasta la mesa", entre otras conclusiones.

La inflación alimentaria "actúa como un impuesto regresivo" que castiga "tres veces más" a los hogares de ingresos más bajos, ya que destinan casi el 20 % de su renta a comer, cuando es el 5 % en las familias con rentas altas, incide esta escuela de negocios.

Así, en caso de eliminarse las ayudas públicas para familias en situación de vulnerabilidad, la cesta de la compra podría incrementarse entre 350 y 501 euros anuales por hogar (405-580 dólares), según sus cálculos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido a la carestía de los productos alimenticios, las familias han reducido la adquisición de proteína de alta calidad (el pescado fresco y la carne de ternera han bajado un 12 %) y ha aumentado la de carbohidratos baratos y procesados, cuya compra ha repuntado un 8 %.