Los Óscar 2026 prometen K-Pop, el regreso del "Fab 5" y celebrar a la humanidad del cine

"Con toda la conversación actual sobre el avance de la tecnología y la IA, cuando miras las increíbles películas que están nominadas este año, la narración es profundamente humana", cuenta Katy Mullan, productora ejecutiva de la gala.

"Este año queríamos mostrar cómo estas películas están moldeadas por personas reales, con sus manos, sus experiencias de vida y su corazón", añade.

Los Óscar se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Conan O'Brien como presentador por segundo año consecutivo, después de registrar un ligero aumento del 1 % en su audiencia durante la última edición.

Mullan y el productor y showrunner (responsable creativo) Raj Kapoor vuelven a liderar esta gala, que para ellos cada año comienza como "un gran rompecabezas" en el que cada invitado, aparición y momento musical se diseña para generar sorpresa y emoción, con la intención de conectar con el público de todas las edades.

"Quizá habrá algunas reuniones sorpresa y es posible que algunas estrellas que no se han visto en mucho tiempo hagan su aparición en el espectáculo", adelanta Kapoor.

El segmento especial del show, en el que cinco de los ganadores más recientes de las principales categorías de actuación presentan al siguiente galardonado, regresará tras su ausencia en 2025, pero esta vez estará dedicado a celebrar a los protagonistas de la primera nueva categoría en más de dos décadas: mejor director de casting.​

"Vamos a tener a 5 estrellas en el escenario hablando a los directores de casting que están nominados y estamos emocionados porque será muy personal y con mucha conexión humana, porque serán actores que tienen una relación real con ellos", adelantó Mullan.

Este formato de entrega permitirá explicar al público la importancia de la labor de estos directores de elenco en el proceso de creación de una película.

Después de que el año pasado se eliminaran de la gala las actuaciones musicales de los temas nominados a mejor canción, en respeto a los afectados por los devastadores incendios que azotaron Los Ángeles, esta edición solo contará con dos interpretaciones de temas de las películas 'Sinners' y 'KPop Demon Hunters'.

"Realmente nos decantamos por esas actuaciones por las propias películas. Queremos celebrar a 'Sinners', que es la película más nominada de todos los tiempos (con 16 de ellas), y también a 'KPop Demon Hunters', que fue un fenómeno global", anota Mullan.

Además, incluir K-pop en la gala también puede atraer a nuevas generaciones, cada vez menos habituadas a los formatos televisivos tradicionales.

En 2025, la ceremonia se transmitió por primera vez de forma simultánea por ABC y la plataforma de streaming Hulu, y las cifras de audiencia crecieron al sumar a los espectadores que la siguieron en dispositivos digitales, un incremento que se considera que incluye a un número significativo de público joven.

Aunque el público que sigue la gala a través de sus dispositivos inteligentes aumenta, Kapoor sigue abogando por un espectáculo de gran formato en el que "mientras más grande sea la pantalla, más impresionante es", relata. "Pero nos hace feliz que la gente lo vea de la forma que sea", añade

Aunque las ceremonias de premios suelen convertirse en un espacio político en el que los artistas denuncian algunas de las preocupaciones sociales más urgentes, los productores insisten en que su objetivo este año es mantener un tono celebratorio e inclusivo.

"Queremos ser justos con todos los nominados y darles una plataforma, pero en última instancia se trata del trabajo que hicieron este año, de su momento en el escenario y del impacto que pueden tener cuando hablan bien y conectan con el público", explica Kapoor.

La 98ª edición de los Óscar repartirá sus galardones el 15 de marzo. 'Sinners' parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', que opta a 13 galardones.