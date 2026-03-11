Los restos de Bryce Echenique serán cremados y esparcidos en el mar donde pasó su infancia

El autor, falleció este martes en Lima a los 87 años, ha sido velado en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, ubicada en el centro histórico de Lima.

Desde la víspera, han acudido a darle un último adiós familiares, amigos y diversas figuras del mundo cultural peruano, como los escritores Gustavo Rodríguez y Fernando Ampuero.

Sus sobrinos informaron a medios locales que el escritor había expresado en vida que quería ser incinerado y que sus restos se esparcieran en el mar de La Punta, zona a la que tenía "mucho cariño" pues ahí pasó parte de su infancia y de sus últimos años.

El velatorio, que ha sido privado y sin acceso a la prensa, acabará en la tarde del miércoles en el recinto universitario, un lugar, que según expresaron, "representa mucho de lo que fue en vida el escritor, autor de 'Un mundo para Julius' (1970).

Los familiares de Bryce Echenique expresaron su gratitud por las múltiples manifestaciones de cariño que ha recibido su tío y expresaron que sabían que era un escritor muy querido, pero su fallecimiento ha mostrado la real dimensión del afecto.

El escritor fue a lo largo de más de cinco décadas autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias y es considerado una de las voces más destacadas de las letras latinoamericanas. También es uno de los tres escritores más célebres de la segunda mitad del siglo XX en Perú, junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa y al cuentista Julio Ramón Ribeyro.

Durante medio siglo de literatura escribió más de 30 títulos, entre novelas, cuentos y memorias, escritos en los que el humor se filtró desde el principio, tras comprobar que los autores latinoamericanos, especialmente los del 'boom' eran "muy graves, muy serios" y dejaron de lado ese humor, un rasgo característico de los latinoamericanos que él cultivaba en sus obras.