Lufthansa muestra su incomprensión por la huelga de pilotos convocada durante dos días

El director de Personal de Lufthansa, Michael Niggemann, dijo este miércoles que la huelga de pilotos "es una escalda innecesaria" en las actuales negociaciones y es incomprensible.

"Sobre todo en un momento que con la guerra en Irán vivimos una nueva dimensión de incertidumbre geopolítica y están afectados los pasajeros de todo el mundo", consideró Niggemann.

El sindicato ha excluido de la huelga los vuelos a destinos de Oriente Medio, pero muchos de ellos están suspendidos desde que EE.UU. e Israel atacaran a Irán y Teherán respondiera con ataques a países árabes vecinos.

Hace un mes Lufthansa canceló en un día unos 800 vuelos por la huelga de sus pilotos.

La huelga no afecta a las aerolíneas Discover Airlines y Lufthansa City Airlines, que volarán con normalidad y tratarán de realizar vuelos adicionales.

El sindicato VC ha convocado una huelga de 48 horas para 5.000 pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo y Lufthansa Cityline a partir de la próxima media noche.

El sindicato reivindica subidas salariales para los pilotos de la filial de vuelos regionales Cityline, pero para los de Lufthansa y la filial de transporte de mercancías reivindica unas pensiones de la empresa más altas.