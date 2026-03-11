Lula y Flávio Bolsonaro aparecen empatados por primera vez en un sondeo electoral

La diferencia entre los dos candidatos se redujo desde 10 puntos en diciembre, hasta siete en enero, cinco en febrero y cero en marzo, según el sondeo realizado por la firma Quaest y encomendado por Genial Investimentos.

El resultado refuerza uno divulgado la semana pasada por la firma Datafolha, en el que ambos candidatos aparecían técnicamente empatados, ya que Lula lideraba con 46 % y Flávio Bolsonaro tenía el 43 %, una diferencia de solo tres puntos que se ubica dentro del margen de error.

La intención de voto en el senador viene creciendo desde que fue anunciado como sucesor y candidato de la ultraderecha a la Presidencia por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Su candidatura, consolidada como la principal de la oposición para las elecciones de octubre, ya recibió el aval del Partido Liberal (PL), una de las mayores fuerzas políticas en el Congreso, y comienza a ganar apoyo de otras formaciones de centroderecha.

Lula, por su parte, ya anunció que intentará la reelección, en busca de su cuarto mandato presidencial no consecutivo, una aspiración que, a sus 80 años, antes condicionaba a estar bien de salud.

Para este último sondeo se entrevistaron a 2.004 electores con más de 16 años entre el 6 y el 9 de octubre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

La encuesta reveló igualmente que en la disputa por el voto de los independientes, es decir, de los electores que no se declaran ni de izquierda ni de derecha, Flávio Bolsonaro lidera por primera vez, con un 32 % frente al 27 % de Lula.

Los independientes, que según Quaest corresponden a la tercera parte del electorado, pueden definir la elección debido a que el presidente cuanta con el respaldo del 95 % de los llamados 'lulistas' y Bolsonaro, el 96 % de apoyo de los llamados 'bolsonaristas'.

Los dos más probables candidatos, además, tienen un índice de rechazo similar, que llega al 56 % para Lula y al 55 % para el senador.

Quaest también hizo siete diferentes simulaciones de elección en primera vuelta con diferentes candidatos y en todas Lula siempre aparece liderando.

Pero a diferencia de anteriores sondeos, en los que el líder progresista tenía una amplia ventaja sobre sus rivales, ahora aparece técnicamente empatado con Flávio Bolsonaro en dos de las simulaciones.

En estas dos simulaciones de la primera vuelta, la intención de voto en Lula subió desde un 36 % en febrero hasta un 39 % en marzo, mientras que la de Flávio Bolsonaro saltó de un 30 % a un 35 %.