Macron dice que la capacidad militar de Irán "no se han reducido a cero"

Al ser preguntado por la prensa sobre la reducción de la capacidad militar iraní por los ataques de Israel y Estados Unidos, Macron afirmó que "no se ha reducido a cero", contradiciendo las declaraciones de Trump en las que afirmó este miércoles que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada qué atacar" en el país.

El presidente francés, que reunió hoy por videoconferencia a sus homólogos del G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Canadá), manifestó que corresponde Trump a "aclarar tanto sus objetivos finales como el ritmo que quiere marcar para las operaciones" militares en Irán.

Cuestionado sobre el minado del estrecho de Ormuz, Macron dijo no tener información al respecto, ni de los servicios de inteligencia franceses ni de los aliados. "He leído que podría ser posible, pero no tengo confirmación", aseguró.

Lo que sí dijo tener claro es que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión para garantizar el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero insistió en que "debe organizarse" para proporcionar escoltas "cuando sea necesario".

"Actualmente no se cumplen las condiciones. El estrecho es una zona de guerra, pero este trabajo debe organizarse. Esto es lo que nos hemos propuesto preparar, en paralelo con el trabajo con navieras, transportistas y aseguradoras", informó Macron.

El presidente francés aseguró también que los países del G7 están de acuerdo en que el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por el que pasa habitualmente el 20 % de la producción petrolera mundial, "no justifica en absoluto el levantamiento de las sanciones" a Rusia.

Los líderes de los países más ricos del mundo llegaron al "consenso" de que no deben cambiar su postura respecto a Rusia y mantener sus esfuerzos en favor de Ucrania, afirmó Macron tras la reunión con sus colegas del G7, en la que también estaban presentes los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europa, António Costa y Ursula von der Leyen, respectivamente.

En ese foro, Macron, instó a los líderes del G7 a pedir a otros países que se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados.

En la apertura de la reunión, emitida en las redes sociales del Palacio del Elíseo, Macron abogó por "colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".

Macron destacó la "buena sesión de trabajo" mantenida entre el G7 de Energía la víspera con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), cuyos 32 países miembros decidieron hoy por unanimidad sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Esa decisión "equivale aproximadamente a 20 días de los volúmenes que se exportan a través del estrecho", precisó Macron, al señalar que los países del G7 "representan el 70 % de este anuncio y se basará en una implementación nacional".