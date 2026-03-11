Macron insta a poner fin a la "peligrosa espiral" de ataques en el Líbano

En una rueda de prensa en el Elíseo, tras reunirse con el nuevo primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, Macron le agradeció su apoyo al despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo Oriental.

"Nos desplegaremos en el Mediterráneo Oriental, en el mar Rojo, como parte de la misión Aspides y para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz", especificó el jefe de Estado francés en su comparecencia ante la prensa junto a Jetten.

"Apoyamos a nuestros socios, en primer lugar al Líbano, que desea luchar por su soberanía y seguridad y ha enviado mensajes muy claros a Hizbolá, y también queremos apoyar a los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Jordania (...) y Baréin. Hemos desplegado numerosos sistemas de defensa y apoyado a estos países con las medidas adecuadas", recordó Macron.

Poco antes, el presidente francés había anunciando en sus redes sociales que Francia va a entregar 60 toneladas de ayuda de emergencia al Líbano y expresó su "grave preocupación" por la "difícil situación de los cientos de miles de personas desplazadas".

El Ejército israelí anunció este miércoles una nueva oleada simultánea de ataques "a gran escala" contra objetivos en todo Irán y en la capital libanesa de Beirut, dirigidos contra la estructura del grupo chií proiraní Hizbulá, según un comunicado castrense.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur, el este de Líbano y su capital, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos, según datos locales, así como el desplazamiento forzoso de 700.000 personas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los fallecidos son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres, sostuvo ayer el representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar.