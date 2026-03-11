María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometen ayudarse en aras de la "justicia"

"Espero que podamos estar en contacto y ayudarnos mutuamente", declaró Machado tras saludar efusivamente al político derechista en Valparaíso, donde coincidieron para asistir a la investidura del ultraconservador José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile.

A continuación, el brasileño añadió "por la justicia" en sus países, a lo que la venezolana asintió y dijo "por la justicia y la democracia", como muestran los videos colgados por el primero en redes sociales.

Además, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre afirmó que la ganadora del Premio Nobel de la Paz era una "gran inspiración".

La familia Bolsonaro ha sido muy crítica con el régimen chavista, en contraste con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha mantenido una postura más diplomática y condenó la reciente captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Lula, de línea progresista y situado en las antípodas ideológicas de Kast y Bolsonaro, decidió anular en el último minuto su viaje para ir a la ceremonia y envió en su lugar al canciller Mauro Vieira.

Aunque el Gobierno brasileño no dio una explicación oficial sobre la cancelación, esta sucedió después de que el senador confirmase su presencia tras ser invitado por Kast.

Flávio Bolsonaro ha emergido como el principal rival de Lula en los comicios presidenciales y algunas encuestas ya apuntan a un empate entre los dos en intención de voto.