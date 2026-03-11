MercadoLibre invertirá en Argentina 3.400 millones de dólares en 2026

La empresa dijo en un comunicado que destinará esos fondos a "expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech".

Como parte de este plan, la compañía anunció que contratará este año 1.900 trabajadores en Argentina, donde emplea ya a 16.700 personas.

MercadoLibre, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, sostuvo que la inversión prevista, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos, tiene como objetivo "consolidar" la presencia de la empresa en Argentina y "sostener su crecimiento" a largo plazo.

"Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes", señaló Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de MercadoLibre.

Fundada en 1999 en Argentina, MercadoLibre opera en 18 países de América Latina y sus principales mercados son Brasil, Argentina y México.

La compañía obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, desde ganancias netas por 1.911 millones de dólares en 2024, lo que ha supuesto una mejora del 4,5 %.