México alerta por comercialización ilegal de productos con tirzepatida

En un comunicado, las autoridades señalaron que la alerta se refiere a productos de las marcas Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts, que se ofertan en presentaciones como gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

La Cofepris advirtió que estos productos "carecen de registro sanitario para su distribución en territorio nacional", por lo que su venta es ilegal.

La tirzepatida es un medicamento inyectable semanal utilizado principalmente para tratar la diabetes tipo 2 y para la pérdida de peso significativa en adultos con obesidad o sobrepeso.

La autoridad sanitaria explicó que la tirzepatida es un medicamento que debe utilizarse únicamente bajo prescripción médica, conforme al artículo 226 de la Ley General de Salud, y advirtió que su uso sin supervisión especializada puede provocar afectaciones e incluso un fallo de órganos.

"Su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos", avisó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el riesgo, la Cofepris recomendó no adquirir ni utilizar estos productos y denunciar su posible comercialización irregular ante la autoridad sanitaria.

Asimismo, pidió a quienes los estén utilizando suspender de inmediato su consumo y acudir con un profesional de la salud para una valoración médica.

En caso de presentar reacciones adversas, las personas pueden reportarlas a través del sistema de farmacovigilancia de Cofepris o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.