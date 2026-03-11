México ha evacuado a 1.055 ciudadanos en Oriente Medio tras la escalada del conflicto

La cancillería mexicana precisó en un comunicado que los evacuados son tanto residentes como turistas, sin que hasta ahora se hayan reportado heridos.

"Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional", aseguró.

La SRE reiteró que "no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto".

También puntualizó que la Embajada de México en Irán continúa operando de manera temporal desde Bakú, Azerbaiyán.

Y señaló que el espacio aéreo en varios países de la región permanece abierto de forma intermitente, por lo que recomendó a quienes tengan vuelos programados contactar directamente con su aerolínea o agencia de viajes para confirmar el estatus de sus reservas.

Las embajadas y consulados mexicanos en la zona, según añadió, se mantienen atentos para atender solicitudes de asistencia y brindar protección consular a los mexicanos que lo requieran.