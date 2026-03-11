México renueva acuerdo para mantener precio de la gasolina ante conflicto en Oriente Medio

El acuerdo, denominado ‘Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México’, fue suscrito en febrero de 2025, y se ha ido renovando regularmente a lo largo de los últimos 12 meses.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 % de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos (1,36 dólares) por litro”, señaló la mandataria en una publicación en su cuenta de X.

Este lunes, Sheinbaum aseguró durante su conferencia de prensa matutina que el precio de la gasolina no subiría en México, pese al creciente temor a que la guerra en Irán desate una crisis energética.

Ante el agravamiento del conflicto, la inquietud internacional en el mercado petrolero se ha acrecentado por los problemas de exportación desde el golfo Pérsico, pues Irán impuso un cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circula la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

El pacto firmado en febrero de 2025, fue y sigue siendo de carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes.

Para facilitar el cumplimiento de este tope de precios, Pemex implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto (TAR) para la gasolina regular, lo que permitió que las estaciones de servicio ofrecieran el combustible a los consumidores a un costo menor a 24 pesos (casi 1,3 dólares) por litro.

El plan busca que exista un diferencial razonable de hasta dos pesos (0,11 dólares) entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el Impuesto al Valor Añadido (IVA).