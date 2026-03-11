México va con "poder de negociación" a revisión del T-MEC y define primeros temas a debate

“Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, expresó el funcionario a medios tras un evento público en el central estado de Puebla.

Ebrard también recordó que la próxima semana México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, donde detalló se tocarán “tres temas principales de común acuerdo”.

El primero, señaló, será la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otros países, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.

“Hoy el primer tema es cómo reemplazamos, o dicho de otra manera, cómo trabajamos juntos para producir más en América del Norte en lugar de importarlo. Entonces creo que sí es un cambio muy relevante”, comentó.

El segundo eje será el de las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene “va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio”, porque Estados Unidos, “el mercado más grande del mundo”, cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.

“¿Qué es lo que va a ser clave de aquí en adelante? El certificado de origen. Porque si no tienes tú avalado tu origen, pues entonces no te van a dejar entrar o te van a cobrar tarifas muy altas”, explicó.

El tercer tema será la seguridad de las cadenas de suministro, donde Ebrard vinculó ese punto con la guerra en Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que hoy el riesgo puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.

“Tenemos que ponernos de acuerdo cómo garantizamos el suministro de lo que requerimos”, apuntó.

Ebrard reveló que, tras esta primera ronda con Estados Unidos, Canadá también entrará en la agenda, con una primera reunión prevista en el próximo mes de mayo.

Adelantó también que este jueves presentará la convocatoria para una visita de empresarios mexicanos a ese país en el marco de este primer acercamiento para la revisión del T-MEC.

Delineó que esta visita de empresarios mexicanos a Canadá se da luego de recibir recientemente a 400 empresas canadienses.

“Ahora nos toca a nosotros ir”, dijo, al invitar a las firmas mexicanas a sumarse al viaje y a las reuniones que sostendrán en Canadá.