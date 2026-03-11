Moldavia denuncia acuerdo fundacional de postsoviética Comunidad de Estados Independientes

"El Gobierno aprobó el proyecto de ley sobre la denuncia del acuerdo sobre la creación de la Comunidad de Estados Independientes, redactado en Minsk el 8 de diciembre de 1991, el Protocolo del Acuerdo sobre la Creación de la Comunidad de Estados Independientes, redactado en Almaty el 21 de diciembre de 1991, y el proyecto de ley sobre la denuncia del Estatuto de la Comunidad de Estados Independientes, adoptado en Minsk el 22 de enero de 1993", señala la disposición gubernamental citada por la agencia moldava Unimedia.

La decisión de iniciar estos trámites fue anunciada el pasado 20 de enero por el vice primer ministro y jefe de la diplomacia de la antigua república soviética, Mihai Popșoi.

Tras la denuncia de los tratados que legalizará la suspensión de facto de la participación de Moldavia en la CEI, el Parlamento deberá ratificar esta decisión.

Chisinau, que apoyó a Ucrania desde el principio de la campaña militar rusa, ha acusado al Kremlin de intentar desestabilizar la situación en el país, lo que incluye la financiación de partidos opositores.

El 'divorcio' de Moldavia con la CEI ha provocado las críticas de los principales oponentes a la política europeísta de la presidenta Maia Sandu: el expresidente moldavo y líder del Partido de los Socialistas, Igor Dodon, calificó esta decisión de "absolutamente inadmisible".

"Continuaremos desarrollado la diplomacia popular y las relaciones interparlamentarias, en un esfuerzo para conservar la membresía de Moldavia en la CEI, el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia y los países de la comunidad", escribió en Telegram.

Por su parte, Rusia admitió el derecho de Moldavia a abandonar la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), aunque consideró perniciosa esta decisión para sus propios habitantes debido a la "catastrófica" situación económica de la antigua república soviética.

"Los índices de pobreza superaron el 30 % y el porcentaje de personas con bajos ingresos asciende a un 65 %", explicó en un comunicado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zajárova, según la cual el déficit comercial aumentó un 29,5 % en los primeros once meses de 2025.