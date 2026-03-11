Nepal cierra tras 6 días el recuento que confirma el terremoto político del exrapero Shah

La Comisión Electoral anunció que el conteo de votos concluyó tras seis días y que el RSP obtuvo alrededor de 5,13 millones de sufragios en el bloque de representación proporcional, lo que permite perfilar la composición final de la Cámara junto a los 125 escaños logrados previamente en la votación directa.

Según cálculos preliminares, el partido sumaría unos 58 escaños adicionales, lo que elevaría su representación total a 183 diputados, apenas uno por debajo de la mayoría de dos tercios, un umbral que no se alcanza en Nepal desde hace décadas y que permitiría impulsar reformas constitucionales sin necesidad de aliados.

"El informe final determinará el número exacto de escaños asignados a cada partido y se espera que se publique el miércoles o jueves, según la fórmula", explicó a EFE el responsable de información de la Comisión Electoral, Suman Ghimire.

Nepal utiliza un sistema electoral mixto, en el que los votantes emiten dos papeletas: una para elegir directamente a su diputado y otra para votar a un partido a nivel nacional, cuyos escaños se reparten después según el porcentaje de votos obtenido por cada formación.

Este modelo, que combina representación directa y proporcional y también se emplea en países como Alemania, Japón o Nueva Zelanda, suele requerir varios días adicionales de escrutinio para calcular la distribución final de escaños.

A esta división se suma la compleja orografía del país, con decenas de aldeas remotas y de difícil acceso, lo que prolonga el traslado de urnas y el recuento final.

La victoria de Shah confirma el hundimiento de la vieja guardia política y el ascenso de un movimiento que ha sabido canalizar el descontento de la generación Z, cuyas protestas tumbaron al anterior gobierno tras días de disturbios que dejaron más de 70 muertos.

El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado), liderado por el ex primer ministro K.P. Sharma Oli, derrocado en septiembre, logró nueve escaños directos y cerca de 1,45 millones de votos en la lista proporcional, lo que podría situarlo en unos 25 diputados.

El Congreso Nepalí, la formación política más antigua del país, podría elevar su representación a unos 38 diputados, mientras el exlíder maoísta y antiguo primer ministro Pushpa Kamal Dahal llegaría a los 17 diputados.

Una vez fijada la asignación definitiva, la Comisión Electoral pedirá a los partidos que presenten los nombres de sus candidatos de las listas cerradas para cubrir los 110 escaños de representación proporcional, tras lo cual emitirá los certificados oficiales de elección.