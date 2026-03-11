Nicaragua cerró 2025 con una deuda de 16.245 millones de dólares, un 82,5 % del PIB

Del total del endeudamiento al 31 de diciembre de 2025, 8.836,6 millones de dólares correspondieron al sector público (54,4 % del total) y 7.408,5 millones de dólares al sector privado (45,6 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en 423,8 millones de dólares (2,7 %) con respecto al saldo de diciembre 2024 (15.821,2 millones), como resultado de aumentos de 245 millones en la deuda externa privada y de 178,9 millones en la deuda externa pública, explicó el ente emisor.

Del total de la deuda externa en 2025, el 42,3 % fue con acreedores oficiales multilaterales, 30,5 % con acreedores oficiales bilaterales, 3,1 % con banca comercial y 24,1 % con proveedores y otros acreedores, anotó el emisor.

En 2025, los desembolsos totales fueron de 3.937 millones de dólares, de los cuales 89,5 % provino de acreedores privados y 10,5 % de acreedores oficiales, de acuerdo con la información.

Del total de esos desembolsos, 3.372,9 millones de dólares (85,7 % del total) fueron para el sector privado y 564,1 millones de dólares (14,3 %) para el sector público, precisó el Banco Central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (28,3 %), comercio (23,2 %), intermediación financiera (18,6 %), industria manufacturera (14,1 %), construcción (5,5 %), minería (3,9 %), administración pública (3,8 %), y resto de sectores (2,6 %).

En tanto, el servicio pagado de la deuda externa fue de 3.996,6 millones de dólares en 2025, de los cuales 3.586,4 millones fueron pagos de deuda principal y 410,2 millones pagos de intereses y comisiones, indicó el informe.

Del total del servicio pagado, el 80,5 % correspondió al sector privado y el resto al sector público (19,5 %), según la información del Banco Central nicaragüense.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,3 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,84 %.