Noboa se reúne con el rey Felipe VI de España para hablar sobre seguridad e inversión

En la cita, que se desarrolló en el marco de la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile, Noboa también le transmitió al rey su intención de que se pueda avanzar hacia la exención del visado Schengen para ecuatorianos, una intención que, de acuerdo al Ejecutivo del país andino, "cuenta con el respaldo de España".

Además, dialogaron sobre los programas de migración circular que Ecuador mantiene con países como España, así como de la aspiración del mandatario ecuatoriano de seguir trabajando en conjunto en proyectos relacionados con agua, saneamiento y formación.

Solo entre 2024 y 2025 se generaron más de 21.000 oportunidades de formación para ecuatorianos residentes en España, mediante estudios de tercer y cuarto nivel, programas de capacitación y cursos especializados, según cifras del Gobierno de Ecuador.

A la reunión acudió también la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Tras el encuentro oficial, el presidente Noboa asistió a la ceremonia de posesión de Kast, junto a una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Está previsto que Noboa retorne al país este miércoles, luego del saludo de las delegaciones oficiales extranjeras con el nuevo presidente chileno.