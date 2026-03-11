Nuevos ataques iraníes alcanzan un edificio en Dubái y tanques de combustible en Baréin

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.
Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una "agresión iraní" dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.
También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche.
Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.
Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero.