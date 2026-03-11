ONG independientes confirman 2 feminicidios más en Cuba y elevan a nueve el total en 2026

Ana Yancy Guillot, una de las dos víctimas mortales, falleció el pasado sábado en Pinar del Río a consecuencia de las heridas que recibió, presuntamente de su pareja, en plena vía pública. Tenía una hija mayor de edad.

La otra víctima es Olimpia Pérez, de 79 años, quien fue atacada en su hogar en Tapaste (occidente) el pasado 2 de marzo. Las activistas clasifican estos hechos de feminicidio social.

Estas dos ONG añadieron que están investigando otros cuatro posibles feminicidios cometidos en 2026, así como otros casos del año pasado.

De acuerdo con datos recopilados por EFE a partir de los registros de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Además, el 81 % de los agresores de estos casos reportados eran parejas de las mujeres asesinadas y cinco victimarios tenían antecedentes penales o habían sido denunciados previamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las activistas han insistido en reclamar "una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención". También abogan por que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en la isla.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y los medios oficiales no reportan los casos de violencia machista ni emplean el término feminicidio, pese a que desde el Gobierno se habla de "tolerancia cero".

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 se registraron 110 víctimas de la violencia machista.

Además se aprobó un sistema nacional de "registro, atención, seguimiento y monitoreo" de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña "No más", enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.