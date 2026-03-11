ONU denuncia 1.000 millones de gastos diarios en guerra, frente a necesidades humanitarias

Esas cifras corresponden a una "ultra priorización" de necesidades humanitarias que la ONU ha tenido que realizar para adaptarse a la reducción de la financiación para estas causas, en particular por los recortes a la ayuda internacional por parte del Gobierno de Estados Unidos, aunque algunos europeos también disminuyeron sus donaciones.

El jefe humanitario de Naciones Unidas Tom Fletcher, anunció -como un mensaje un tanto esperanzador- que varios gobiernos han desembolsado o comprometido en lo que va del año 8.700 millones de dólares, un tercio de lo requerido.

Sin embargo, queda por lograr el resto de la financiación, sin la cual "millones de personas morirán".

"Necesitamos que quienes han hecho promesas desembolsen los fondos rápidamente, que quienes disponen de más recursos los movilicen hacia este plan en la primera mitad del año, no en la segunda, para que podamos actuar donde es más urgente", explicó en una rueda de prensa en Ginebra.

"Las cifras son claras: todavía necesitamos más de 14.000 millones de dólares para ejecutar este plan. Y esto ocurre en un momento en que el conflicto en Oriente Medio está costando mil millones de dólares al día. Escuchen esta cifra y sientan la vergüenza que yo siento", declaró.

Sobre lo cumplido hasta ahora, Fletcher presentó una "rara noticia positiva", relacionada con la ayuda que a ONU ha aportado -en parte a través de las onegés locales e internacionales con las que colabora- a "siete millones de personas con las necesidades más graves y en los lugares más difíciles de llegar", solo en las primeras nueve semanas del año.

El responsable humanitario agregó que debido al conflicto en Oriente Medio "tendremos que ampliar aún más la respuesta en lugares como el Líbano" y para este fin presentará en los siguientes días un llamamiento para financiación de emergencia.

Explicó que para responder a las necesidades humanitarias en esa región se está utilizando dinero del Fondo de Respuesta a Emergencias de la ONU, lo que implica que al mismo tiempo debe retirarse alguna otra emergencia de la lista de prioridades.