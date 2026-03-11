Opositores nicaragüenses piden a la comunidad internacional "actuar por Nicaragua"

"Nicaragua lleva años sumida en una noche oscura bajo una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad. La solidaridad internacional y la acción responsable son fundamentales para proteger al pueblo nicaragüense", señalaron esas organizaciones opositoras en una declaración, en la que piden "actuar por Nicaragua".

Argumentaron que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha documentado que Ortega y Murillo, junto a 52 altos funcionarios identificados públicamente -entre ellos el jefe de la Policía Nacional, y el jefe del Ejército-, son responsables de asesinato, tortura, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada y persecución política sistemática cometidos desde abril de 2018.

"Estos crímenes no prescriben y pueden ser perseguidos bajo el principio de justicia universal, sus autores pueden ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones reiteradas a convenios internacionales de los que Nicaragua es parte, como la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, y pueden enfrentar también a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos", alegaron.

Indicaron, además, que el reciente informe de los expertos también desnudó "cómo la dictadura financió su terror con fondos públicos", que el "sistema de justicia ha sido destruido, y que la "represión cruzó fronteras".

"La dictadura sandinista persigue a ciudadanos con una red transnacional de inteligencia activa en Costa Rica, Honduras, Guatemala, España y Estados Unidos, utilizando espionaje digital, agentes encubiertos y la instrumentalización fraudulenta de INTERPOL", alertaron.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua denunció el martes en Ginebra que el Ejecutivo de Ortega y Murillo posee una red transnacional de vigilancia e inteligencia, con destacada participación del cocanciller Valdrack Jaentschke, encargada de intimidar a "cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero".

Jaentschke, indicaron, formó presuntamente parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar esas acciones de represión transnacional contra exiliados en varios países, según ese grupo.

Las organizaciones opositoras nicaragüenses advirtieron también que 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por su posición política.

En su declaracación, reconocieron que "la responsabilidad principal de la justicia recae en los nicaragüenses", pero, a su juicio, "la comunidad internacional tiene la responsabilidad subsidiaria de proteger a un pueblo indefenso y garantizar el respeto a los derechos humanos".

Los expertos, que ya en informes anteriores señalaron que las violaciones cometidas por las autoridades nicaragüenses desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad, no cuentan con la cooperación del régimen de Ortega y Murillo, que el pasado año se retiró del Consejo de Derechos Humanos y otras instituciones de la ONU.